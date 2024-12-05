Экономика

Путин: Будем вести работу над привлечением крупных компаний в регионы

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о намерении властей активно работать над перемещением крупных компаний и государственных органов в другие регионы страны.

«Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России», — сказал Путин.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания областному Собранию сообщил, что проект с размером инвестиций в 200 миллиардов рублей может появиться в Псковской области при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.