Экономика

В РФ производство алкоголя в январе упало почти на 28%

Производство алкогольной продукции в России в январе 2025 года снизилось на 27,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составило 8,78 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 28%, до 3,36 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции упал на 98,7%, до 11,5 тыс. дал.

Выпуск водки в январе 2025 года снизился на 32,2%, до 3,36 млн дал, коньяка - на 3%, до 498,4 тыс. дал. Производство ликеро-водочных изделий уменьшилось на 21,6%, до 995,7 тыс. дал, других спиртных напитков - на 27,8%, до 421,2 тыс. дал.

В то же время производство шампанского увеличилось на 23,4% и составило 1,1 млн дал, производство виноградных вин выросло на 16,5%, до 2,24 млн дал.

При этом выпуск ликерных вин снизился на 16,9%, до 65,7 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 82,7%, до 4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 67,7%, до 0,52 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 92,1%, до 82,7 тыс. дал.