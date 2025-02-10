Экономика

Сельскохозяйственные районы Псковской области назвал Андрей Козлов

Сельскохозяйственные районы Псковской области назвал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас я бы не назвал Великолукский район сельскохозяйственным. Без сомнения в этот список входит Псковский район, это один из районов-лидеров в этой сфере. Я бы назвал свой родной Новосокольнический район. Не зря считается, что каждый пятый литр молока и каждый седьмой килограмм зерна производится в районе. Я бы также назвал еще Печорский, Островский, Порховский район», – сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что сельское хозяйство – это не только крупные товарные хозяйства, но и мелкие фермерские хозяйства.

«Это около десятка районов, которые имеют некий флагман и развитое фермерское производство», — уточнил Андрей Козлов.