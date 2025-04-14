Экономика

Увеличилась доходная часть бюджета Великих Лук

Депутаты Великолукской городской Думы приняли решение о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, поправки касаются как доходной, так и расходной частей бюджета, а также ряда приложений, определяющих распределение бюджетных ассигнований и межбюджетных трансфертов.

Фото: Великолукская городская Дума

Согласно обновлённому документу, доходная часть бюджета на 2025 год увеличивается, основная часть поступлений обеспечена за счёт дотаций и субвенций из вышестоящих бюджетов. Как отметил депутат Евгений Шумайлов, это является свидетельством эффективной работы городской администрации.

Расходы бюджета также увеличиваются. Поправками предусмотрено формирование дополнительного резерва в составе резервного фонда администрации города. Средства будут направлены на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Существенно перераспределены ассигнования на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону, а также проектно-изыскательские работы и закупку оборудования.

Депутат Константин Максимов подчеркнул значимость внесённых изменений.

«Поправки в бюджет обширные и затрагивают многие сферы. Особенно актуальны те, что касаются подготовки к 80-летию Победы», - отметил парламентарий.

Все предложенные изменения были поддержаны депутатами Великолукской городской Думы.