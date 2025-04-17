Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из РФ

Президент Владимир Путин поставил задачу правительству утвердить список компаний из недружественных стран, ушедших из России, следует из перечня поручений по итогам заседания съезда РСПП на сайте Кремля.
«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил:
Срок исполнения поручений — 15 мая, пишет РИА Новости.
Путин подчеркивал, что привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе.
При отсутствии у иностранных брендов, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с «чистого поля», отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям.