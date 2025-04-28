Экономика

Около 30 мероприятий организовала «Деловая Россия» с начала года в Псковской области

Около 30 мероприятий организовало Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» с начала года под руководством Дмитрия Мельникова. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, это бизнес-лекции, встречи учащихся с успешными предпринимателями, экскурсии на промышленные предприятия.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Организация уделяет особое внимание поддержке молодёжных инициатив в бизнесе, созданию устойчивого предпринимательского сообщества, формированию культуры социального и общественно полезного предпринимательства», - заметил губернатор.

Одно из значимых мероприятий на перспективу – общероссийский съезд и форум «Деловой России». «Дам поручение профильным специалистам, руководителям направлений принять в нём участие. Это позволит коллегам не только детально погрузиться в проблематику, но и в случае необходимости на месте ответить на возникающие вопросы. Будем поддерживать, помогать и выстраивать конструктивное взаимодействие», - подытожил Михаил Ведерников.