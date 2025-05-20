Экономика

Александр Козловский: Менеджеров, юристов и экономистов выпускается в разы больше необходимых стране специальностей

Менеджеров, юристов и экономистов выпускается в разы больше, чем специалистов по необходимым стране специальностям. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Один из законопроектов, по которому сейчас идет общественное обсуждение, - законопроект по системе образования. Мы наделили правительство правом определять те профессии, по которым возможно обучение, и по определению общего количества специалистов, выпускаемых по этим направлениям, в том числе и платно. Суть в том, что на сегодняшний день у нас различных менеджеров, юристов, экономистов выпускается в разы больше, чем необходимых нам специальностей. Каждый вуз считает необходимым открыть набор на эти профессии, невзирая на свой профиль», — сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что в прошлом государство решило, что рынок сам все регулирует, но этого не произошло. Молодых специалистов по специальностям «менеджер», «юрист», «экономист» оказалось больше, чем, например, рабочих специальностей.

«По профессии они, во-первых, не работают. Их можно встретить за прилавком в магазинах, в доставке пиццы. Это неплохие профессии, просто надо ли было тратить время и деньги для того, чтобы получить специальность, а потом работать по обычной рабочей специальности. А ведь эти деньги можно было потратить на покупку бытовой техники, на ремонт в квартире, обновить автотранспорт в семье. Например, если бы человек получил какую-то инженерную специальность, то на сегодняшний день он мог бы работать на производственном предприятии конструктором или технологом, приносить большую пользу. Надо еще сказать, что, конечно, зачастую государство тратит деньги на этих специалистов, которые потом, к сожалению, не работают по профессии», — добавил парламентарий.

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Напомним, с 1 сентября 2025 года правительство установит перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым будет определяться предельное количество мест для приёма на платное обучение.

Также правительство сможет утверждать перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым будет оказываться государственная поддержка образовательного кредитования.