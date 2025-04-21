Общество

Прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026 году

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума планирует принять в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа. Об этом рассказали в комитетах, которые начали готовить на инициативу свои заключения. Так, в поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.

«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, пишут «Известия».

По его словам, инициатива прежде всего коснется государственных вузов. Многие из них сегодня открыли большое количество филиалов в различных регионах, но качество преподавания в них оставляет желать лучшего, пояснил депутат.

«Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров», — сообщила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас многие вузы, к сожалению, превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям.