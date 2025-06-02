Михаил Ведерников: Основным драйвером роста бюджета снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы

О состоянии бюджета, доходах и кредитовании отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он обратил внимание, что это произошло на фоне уменьшения объёма безвозмездных перечислений из федерального бюджета на 3,5 млрд.
«Основным драйвером роста снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей, или на 11,9%. И именно это помогло выйти на положительный результат. Остановлюсь на этой цифре чуть подробнее. В прошлом году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду», – сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что существенно выросли неналоговые доходы. А именно:
«Порядок в имущественном и земельном фонде, грамотное управление имеющимися природными ресурсами, жёсткая позиция в отношении нерадивых подрядчиков и нарушителей приносят свои плоды. За 2 года эта группа доходов выросла более чем на 1 млрд рублей. Другими словами, сугубо внутренними ресурсами мы добавили себе ежегодное финансирование, сопоставимое с ИПР», – сказал глава региона.
Всё это не могло не отразиться на госдолге. Сейчас он на самом низком с 2017 года уровне, добавил он.
В качестве примера он привел привлечение бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.
«Один мы уже взяли – на сумму 1,3 млрд рублей достраиваем в этом году магистральный водопровод, котельную и теплотрассу в Пскове. Рассчитываем в этом году взять второй – на сумму почти 200 млн. Его мы планируем использовать для модернизации котельных в муниципальных округах», – сказал Михаил Ведерников.
Кроме этого, за счёт специального казначейского кредита в прошлом году область приобрела 47 новых автобусов.
«Без проведённой работы по снижению госдолга и оптимизации внутренних ресурсов такие возможности для нас были бы закрыты», - уточнил Михаил Ведерников.