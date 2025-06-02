Экономика

Михаил Ведерников: Основным драйвером роста бюджета снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы

О состоянии бюджета, доходах и кредитовании отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как вы помните, в 2023 году у нас был зафиксирован самый значительный годовой рост доходов консолидированного бюджета за всю современную историю Псковской области. И даже на таком фоне 24-й год мы закончили на подъёме. Итоговый показатель по доходам консолидированного бюджета – 71,3 млрд рублей или 101,6% к 2023-му году», – сообщил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что это произошло на фоне уменьшения объёма безвозмездных перечислений из федерального бюджета на 3,5 млрд.

«Основным драйвером роста снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей, или на 11,9%. И именно это помогло выйти на положительный результат. Остановлюсь на этой цифре чуть подробнее. В прошлом году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду», – сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что существенно выросли неналоговые доходы. А именно:

+ 60 млн по платежам за пользование природными ресурсами;

+ 180 млн к доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

+ почти 200 млн по возмещению ущерба и штрафам.

«Порядок в имущественном и земельном фонде, грамотное управление имеющимися природными ресурсами, жёсткая позиция в отношении нерадивых подрядчиков и нарушителей приносят свои плоды. За 2 года эта группа доходов выросла более чем на 1 млрд рублей. Другими словами, сугубо внутренними ресурсами мы добавили себе ежегодное финансирование, сопоставимое с ИПР», – сказал глава региона.

Всё это не могло не отразиться на госдолге. Сейчас он на самом низком с 2017 года уровне, добавил он.

«В абсолютных цифрах на 1 января 2025 года он составил 18,9 млрд рублей (минус 1,8 млрд за год). В отношении к налоговым и неналоговым доходам он составил 53,3% (за год минус 11 процентных пунктов). Благодаря поддержке президента и правительства, чьи решения нам помогли существенно снизить уровень госдолга, мы, по сути, успешно прошли процедуру финансового оздоровления. Это открывает перед нами новые возможности», – сообщил губернатор.

В качестве примера он привел привлечение бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.

«Один мы уже взяли – на сумму 1,3 млрд рублей достраиваем в этом году магистральный водопровод, котельную и теплотрассу в Пскове. Рассчитываем в этом году взять второй – на сумму почти 200 млн. Его мы планируем использовать для модернизации котельных в муниципальных округах», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме этого, за счёт специального казначейского кредита в прошлом году область приобрела 47 новых автобусов.

«Без проведённой работы по снижению госдолга и оптимизации внутренних ресурсов такие возможности для нас были бы закрыты», - уточнил Михаил Ведерников.