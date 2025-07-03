Россельхозбанк разработал сервисы для растениеводов на платформе Своё Фермерство

О возможностях цифровой платформы Своё Фермерство рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Анна Тарасенко в ходе круглого стола по вопросам развития отечественной селекции и генетики в растениеводстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Мероприятие состоялось в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.
Упростить для фермеров поиск аналогов импортных семян, популяризовать достижения отечественных научных институтов в данной области – одна из задач платформа Своё Фермерство от Россельхозбанка. На цифровом ресурсе возможен интеллектуальный подбор семян и мгновенный доступ к подробной информации о каждой культуре.
Россельхозбанк – генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в городе Пскове с 27 июня по 6 июля в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».