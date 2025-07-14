Экономика

Чаще всего в Россию ввозили алкоголь и электронику

Чаще параллельным импортом в Россию ввозят электронику и бытовую технику, рассказал замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

Также возрос импорт автомобильных запчастей, что может указывать на старение автопарка в условиях ухода многих зарубежных производителей. Параллельным импортом также продолжают ввозить алкогольную продукцию мировых брендов.

«Во многих отраслях наблюдается рост импортозамещения. Сложности, связанные с параллельным импортом, подталкивают российский бизнес к переориентации на отечественных поставщиков и наращиванию собственных производственных мощностей. Эту тенденцию подтверждает анализ структуры международных грузоперевозок. К примеру, в текстильной отрасли доля поставок готовой продукции снижается относительно доли сырья. Объемы импорта одежды, ранее ввозимой в страну тоннами, значительно сократились», — сказал он.

Связано это с тем, что российские швейные фабрики возобновили свою деятельность. Из-за растущих расходов на параллельный импорт внутреннее производство вновь становится рентабельным, пишут «Известия».