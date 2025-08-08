Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вакансии в «Россетях»
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Последний шанс успеть на вечер романсов
Мошенники под видом операторов
Бизнес в Великих Луках
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
Комфортные и безопасные
Сыр и сидр
 
 
 
ещё Экономика 08.08.2025 16:130 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро? 08.08.2025 17:140 В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости 08.08.2025 16:570 Банк России утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами 08.08.2025 16:130 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро? 08.08.2025 15:050 Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров 07.08.2025 17:190 В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро?

08.08.2025 16:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Рубль, начиная с зимы 2025 года, подорожал по отношению к доллару примерно на четверть (в январе на пике доллар стоил 103 рубля, сейчас - ниже 80 рублей). Даже скачки цен на нефть за последнее полугодие слабо влияли на курс рубля. По мнению экспертов, причиной стало снижение спроса на валюту и рост спроса на рубли из-за долгого периода высокой ключевой ставки (с октября 2024 года - 21%, с июня 2025-го - 20%).

На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров и глава «Сбера» Герман Греф говорили о том, что нынешний переукрепленный рубль невыгоден для экспортеров и федерального бюджета. По их словам, более справедливыми и равновесными были бы пресловутые 100 рублей за доллар. Примерно о том же говорил и глава банка ВТБ Андрей Костин: по его мнению, доллар нужно «отруливать» к курсу 90 рублей. Логика та же: у России экспортная структура экономики, в такой конфигурации крепкий рубль бьет по валютным доходам нефтегазовых компаний, металлургов, сельхозэкспортеров. Следствие - усугубление дефицита бюджета.

На другой чаше весов - позиция Банка России. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган считает, что нынешний курс равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями. Эксперт добавил, что высокая ключевая ставка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, делает рубль привлекательным - деньги идут в рублевые активы. Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес, сказал Андрей Ганган.

А что на этот счет думают наши эксперты? Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару/евро? Какими последствиями это грозит для экономики? Что в нынешних условиях делать населению, чтобы сберечь свои денежные накопления? Грозит ли нам инфляция и рост цен? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор». 

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что ослабление национальной валюты неизбежно, и связано это с доходами от продажи нефти и газа. Вопрос только в том, будет ли девальвация резкой или нет и появится ли некий триггер, который спровоцирует такое резкое изменение курса российской валюты. Вдобавок кандидат экономических наук рассказал о плюсах и минусах, с которыми столкнутся граждане в результате ослабления рубля.

«Нужно ли напрягаться? Вспомним о том, что у нас в конце прошлого года доллар стоил свыше сотни, поэтому то, что может обесцениться до ста рублей за доллар, это фактически возвращение к тому, с чего мы начинали текущий год. Девальвация не сделает погоду, она будет по отношению к началу лета. Но к началу года или к концу прошлого года как таковую девальвацию мы не видим. Будет ли это проблемой для нас? С точки зрения приобретения импорта, товаров или отдыха за рубежом, это, конечно, будет неприятный момент. Но с другой стороны, учитывая ещё и то, что полгода назад мы и не мечтали о таком курсе, то в принципе всё вернётся на круги своя. Из минусов ещё можно отметить ослабление наметившегося тренда на снижение инфляции, то есть наступит окончание этого периода. И в дальнейшем это будет сдерживать Центральный банк от того, чтобы заметно снижать ставку. По моим прогнозам, она всё равно будет снижаться, это примерно 3% до конца года».

Излишне крепкий рубль — это не всегда хорошо, считает председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников. По его оценке, крепкий рубль может быть тем фактором, который не влияет на инфляцию, но может спровоцировать рост налогов, сокращение бюджета и рабочих мест государственных служащих.

«Есть условный комфортный диапазон по курсу или правительства, или промышленных предприятий. Сейчас, по моим личным оценкам, рубль выше этого уровня на 15-17%. Что касается инфляции, то она зависит не только от курса и ключевой ставки, там много факторов и причин, по которым те или иные предприятия или продавцы повышают цены. Например, определённое предприятие имеет незагруженные мощности, сотрудников. Логично, что оно сначала будет работать в убыток, потом неполную рабочую неделю, потом либо повышать цены, либо сокращать сотрудников. Также происходит и в торговых компаниях. Иногда сокращения невозможны, и повышаются цены. Условный сотовый телефон в долларах может и стал дешевле из-за крепкого рубля, но продавец, который продаёт теперь вместо двух телефонов за тот же период один, просто увеличит наценку в полтора-два раза, и так получится, что курс доллара на конечную цену не сильно повлияет, так как продавец частично скомпенсировал свои убытки из-за низкого спроса за счёт роста наценки. Государство оказывается в похожей ситуации, но тут в рамках выручки выступают налоги от тех компаний, которые как раз терпят убытки от падения спроса на их продукцию. Соответственно, налоги, которые привязаны к финансовым показателям, уменьшаются. А доходы от нефти падают при слишком высоком рубле, потому что расходы у государства в рублях, а доходы в иностранных валютах. В итоге это может привести к сокращению бюджета, сокращению государственных служащих и росту налогов. Поэтому излишне крепкий рубль - это иногда даже плохо».

По мнению вице-спикера Псковского областного Собрания, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Братчикова, резкое ослабление рубля не повлечет негативных последствий. Скорее даже наоборот - простимулирует экспорт наших товаров на внешний рынок. Александр Братчиков поделился мнением о том, как сейчас лучше всего хранить сбережения, а также рассказал, почему населению опасаться инфляции не стоит.

«Если произойдёт резкое ослабление рубля, то я не вижу негативных последствий, которые он может оказать на бюджет Псковской области. Наоборот, это простимулирует экспорт наших товаров, потому что при очень сильном рубле товары, которые производятся на территории России, неконкурентоспособны на международном рынке. Экономика России практически настроилась на то, чтобы производить всё необходимое внутри страны. Мы видим, насколько сильно укрепился рубль по отношению к доллару. Моё мнение: по возможности деньги хранить в рублях и на депозитах, потому что депозиты приносят высокие доходы по вкладу. При такой ключевой ставке инфляции не будет в стране, потому что неинтересно покупать что либо, так как оно дешевеет. Будет ли это в дальнейшем? Какая-то инфляция в любом случае необходима, но она контролируется со стороны государства, и поэтому я не думаю, что нашему населению стоит чего-либо опасаться».

По мнению директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, для российской экономики и нормальной работы предприятий необходимо либо снижать ключевую ставку Центробанка, либо ослаблять рубль. Также Игорь Савицкий высказал мнение о том, когда стоит ожидать ускорения инфляции и как, по его мнению, гражданам выгоднее и безопаснее всего хранить свои сбережения.

«Один из возможных финансовых сценариев - это дефолт, то есть обвал. Уже несколько раз в Российской Федерации такое бывало. Это конец августа-сентябрь, может быть обвал в это время. Тогда курс рубля упадёт где-то на 150-130 по отношению к доллару. Я думаю, что наша страна удерживает нас от дефолта. Но в сентябре придётся принимать решение по учётной ставке, чтобы экономика заработала. Все предприятия кинутся за кредитами, начнётся реальная инфляция. Так что к концу года инфляции не избежать, иначе экономика окончательно остановится. Что касается вкладов населения, я думаю, что нужно выходить в доллар, только в наличный, потому что счета могут просто заморозить».

Экономический эксперт Алексей Овчинников предполагает, что рубль будет ослабевать, но происходить это будет очень плавно, а результаты мы сможем увидеть к концу года. Также Алексей Овчинников рассказал, как Центробанк «держит руку на пульсе» и о том, как свой капитал сохранить и можно даже приумножить.

«Могу отметить несколько важных моментов. Когда Центробанк проводит смягчение денежно-кредитной политики, постепенное снижение ключевой ставки, то ожидаемо, что рубль на это будет реагировать ослаблением. Потому что немного будут раскручиваться цены. Ключевое слово "немного", потому что Центробанк аккуратен в тактике по снижению ставки. И если он увидит, что повышаются инфляционные настроения, а не сами цены, то он может в любой момент переобуться и снова начать повышать ключевую ставку. То есть Центробанк держит руку на пульсе в этом смысле. Кроме того, мы видим, что фондовый рынок очень нервозно реагирует на любые новости, связанные с геополитикой. Рубль в этом плане более устойчив, но при каких-то глобальных геополитических происшествиях он, конечно, может среагировать. Здесь невозможно что-то предсказать, поэтому мы можем только следить за этим. Большинство аналитиков действительно склоняется к тому, что рубль будет ослабляться, но достаточно плавно».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что существенного ослабления курса рубля по отношению к доллару в данный момент ожидать не стоит. По наблюдениям Владимира Зубова, курс доллара и евро за последнее время падает, да и сама экономика Соединенных Штатов Америки, по оценке руководителя ТПП, переживает не лучший период.

«В данном случае я бы не стал это воспринимать с большим вниманием, потому что экономика России уже на протяжении трёх лет постоянно отказывается от доллара. Возможен небольшой рост, но с учётом того, что нет контрактов, которые заключаются и ориентированы именно на долларовую оплату, то повышение курса доллара или евро так или иначе коррелируются, но экономических поводов для этого нет. В экономике США и Европы сейчас сложные времена, поэтому ждать какого-то обвального курса рубля по отношению к доллару я бы не стал».

Начальник аналитического отдела московского офиса Россельхозбанка Александр Фетисов полагает, что геополитические новости, как позитивные, так и негативные, способствуют росту волатильности рубля. Однако ожидать резкого укрепления или ослабления национальной валюты сейчас сложно, потому что ослабление рубля сдерживается всё ещё очень жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Также финансовый эксперт поделился мнением о том, как безопаснее всего сохранить свои сбережения.

«Ослабление курса рубля всё ещё сдерживается жёсткой денежно-кредитной политикой, то есть высокой ключевой ставкой Центрального банка. Сейчас доля рубля составляет более 50%, соответственно, нагрузка на валютный рынок со стороны импортеров снижается. Ослабление рубля может быть спровоцировано дальнейшим ростом санкционной нагрузки, усложнением расчётов и снижением цен на российскую нефть. Однако ослабление рубля, скорее всего, подтолкнёт к торможению инфляционных процессов экономики, из-за чего Центробанк повременит со снижением ставки. Вследствие этого ослабление рубля будет замедлено. Если говорить о резком укреплении рубля, то это было бы неблагоприятным сценарием как для бюджета, так и для экспортеров, но в текущих условиях это не является базовым сценарием».

В сегодняшней программе наши собеседники признали, что прогнозировать резкое падение рубля по отношению к доллару или евро — достаточно сложно. В России это процесс непредсказуемый, а в текущей реальности на него влияет множество факторов, в том числе и геополитических. При этом одни эксперты настроены оптимистично и не видят предпосылок к резкому ослаблению национальной валюты в краткосрочной перспективе, другие уверены, что курс рубля может просесть уже в сентябре. Но многие из наших экспертов сошлись во мнении о том, что переукрепленный рубль — это не всегда хорошо для экономики и граждан.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 166 человек
08.08.2025, 17:410 Завершен капремонт моста через реку Пенная в Островском районе 08.08.2025, 17:390 Троим жителям Себежского района вручили партбилеты «Единой России» 08.08.2025, 17:380 Николай Козловский: Доля систематически занимающихся спортом великолучан превысила 43% 08.08.2025, 17:350 В деревне Литовиж Печорского округа введен в эксплуатацию газопровод
08.08.2025, 17:330 Около 100 спортсменов станут участниками фестиваля для бойцов СВО в Великих Луках 08.08.2025, 17:290 Антон Мороз: По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной 08.08.2025, 17:270 В Псковской области досрочно завершили путешествие двух собак из-за нарушений ветеринарных требований 08.08.2025, 17:160 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО
08.08.2025, 17:140 В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости 08.08.2025, 17:100 На территории Псковской области заработало мобильное приложение «Экстренный вызов 112» 08.08.2025, 17:070 Владимир Кузь: Геодезистов в Псковской области катастрофически не хватает 08.08.2025, 16:590 Имя владельца медали «За боевые заслуги» выяснили поисковики в Невельском округе
08.08.2025, 16:570 Банк России утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами 08.08.2025, 16:520 Великолукских лучниц наградили в Петербурге за победу на чемпионате РФ 08.08.2025, 16:470 Дожди и до +26 градусов прогнозируют в Псковской области 9 августа 08.08.2025, 16:420 Выдренок Барни из подворья «Птичий дворик» передал привет псковичам. ВИДЕО
08.08.2025, 16:360 Более половины врачей посоветовали бы детям не выбирать их профессию 08.08.2025, 16:270 В этом году в Псковской области обновляют 36 объектов первичного звена здравоохранения  08.08.2025, 16:210 ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов 08.08.2025, 16:160 Дорожный сундук Героя СССР Иманта Судмалиса представили в Пскове 
08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов 08.08.2025, 16:130 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро? 08.08.2025, 16:080 Пал травы обошелся жителю Новосокольников почти в полмиллиона рублей 08.08.2025, 16:020 Усатый Дымок и кот Михаил служат вместе с псковскими спасателями
08.08.2025, 15:590 Первый в Псковской области медицинский микробиолог приступил к работе 08.08.2025, 15:480 Лукашенко заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок 08.08.2025, 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 08.08.2025, 15:361 В Псковской области очень хорошие дороги – Владимир Кузь
08.08.2025, 15:260 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх. ВИДЕО 08.08.2025, 15:130 Снижение урожайности меда отмечают псковские пасечники 08.08.2025, 15:080 Дефицит неквалифицированных рабочих наблюдается в дорожной отрасли Псковской области 08.08.2025, 15:050 Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров
08.08.2025, 14:580 Обучение наблюдателей-блогеров провели в Пскове в преддверии выборов 08.08.2025, 14:530 В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка до миллиона рублей 08.08.2025, 14:500 Росгвардейцы предотвратили хищение на сумму 3 тысячи рублей в Пскове 08.08.2025, 14:350 Компании из Петербурга занимаются резкой асфальта в Псковской области
08.08.2025, 14:230 За полгода при содействии прокуратуры погашен долг по зарплате перед 240 псковичами  08.08.2025, 14:120 Завершён приём заявок от желающих выступить на августовских Пушкинских чтениях в «Михайловском» 08.08.2025, 13:590 Владимир Кузь: В дорожной отрасли непростые времена 08.08.2025, 13:530 Ярмарка меда проходит в Детском парке в Пскове
08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 13:380 Изменится режим работы светофора на автодороге Псков – Изборск у поворота на Подосье 08.08.2025, 13:340 «Псковвтормет» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку 08.08.2025, 13:330 Фотофакт: Асфальт укладывают во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове
08.08.2025, 13:170 Пушкиногорский суд поддержал отказ ТИКа регистрировать кандидата в окружные депутаты 08.08.2025, 13:090 Ограждения от диких животных могут появиться на трассе Р-23 в Псковской области 08.08.2025, 13:060 В небе над Россией пролетел яркий астероид 08.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных кадрах в дорожной сфере
08.08.2025, 12:500 На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей 08.08.2025, 12:430 Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука 08.08.2025, 12:420 О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных 08.08.2025, 12:260 Сохранили и приумножили: главное из отчёта главы Великих Лук за 2024-й год. ЛОНГРИД
08.08.2025, 12:170 «Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? 08.08.2025, 12:140 За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек 08.08.2025, 12:090 Стали известны причины тройного ДТП на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх
08.08.2025, 11:590 Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу 08.08.2025, 11:540 Четыре ТОСа Псковского района завершили реализацию проектов 08.08.2025, 11:481 Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком на самокате в Пскове 08.08.2025, 11:460 Трава у дома
08.08.2025, 11:390 Врач назвал социально значимые заболевания причиной 80% смертей в России 08.08.2025, 11:251 Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025, 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта
08.08.2025, 11:150 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке 08.08.2025, 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025, 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  08.08.2025, 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке
08.08.2025, 10:550 80 призов разыграют на мультиспортивном фестивале в Пскове 08.08.2025, 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод 08.08.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 10:420 Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в РФ
08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 08.08.2025, 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники 08.08.2025, 10:160 Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос 08.08.2025, 10:000 «Места тают на глазах»: у псковичей остается последний шанс купить билеты на вечер романсов в «Покровском»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru