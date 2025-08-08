Экономика

«Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Рубль, начиная с зимы 2025 года, подорожал по отношению к доллару примерно на четверть (в январе на пике доллар стоил 103 рубля, сейчас - ниже 80 рублей). Даже скачки цен на нефть за последнее полугодие слабо влияли на курс рубля. По мнению экспертов, причиной стало снижение спроса на валюту и рост спроса на рубли из-за долгого периода высокой ключевой ставки (с октября 2024 года - 21%, с июня 2025-го - 20%).

На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров и глава «Сбера» Герман Греф говорили о том, что нынешний переукрепленный рубль невыгоден для экспортеров и федерального бюджета. По их словам, более справедливыми и равновесными были бы пресловутые 100 рублей за доллар. Примерно о том же говорил и глава банка ВТБ Андрей Костин: по его мнению, доллар нужно «отруливать» к курсу 90 рублей. Логика та же: у России экспортная структура экономики, в такой конфигурации крепкий рубль бьет по валютным доходам нефтегазовых компаний, металлургов, сельхозэкспортеров. Следствие - усугубление дефицита бюджета.

На другой чаше весов - позиция Банка России. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган считает, что нынешний курс равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями. Эксперт добавил, что высокая ключевая ставка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, делает рубль привлекательным - деньги идут в рублевые активы. Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес, сказал Андрей Ганган.

А что на этот счет думают наши эксперты? Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару/евро? Какими последствиями это грозит для экономики? Что в нынешних условиях делать населению, чтобы сберечь свои денежные накопления? Грозит ли нам инфляция и рост цен? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что ослабление национальной валюты неизбежно, и связано это с доходами от продажи нефти и газа. Вопрос только в том, будет ли девальвация резкой или нет и появится ли некий триггер, который спровоцирует такое резкое изменение курса российской валюты. Вдобавок кандидат экономических наук рассказал о плюсах и минусах, с которыми столкнутся граждане в результате ослабления рубля.

«Нужно ли напрягаться? Вспомним о том, что у нас в конце прошлого года доллар стоил свыше сотни, поэтому то, что может обесцениться до ста рублей за доллар, это фактически возвращение к тому, с чего мы начинали текущий год. Девальвация не сделает погоду, она будет по отношению к началу лета. Но к началу года или к концу прошлого года как таковую девальвацию мы не видим. Будет ли это проблемой для нас? С точки зрения приобретения импорта, товаров или отдыха за рубежом, это, конечно, будет неприятный момент. Но с другой стороны, учитывая ещё и то, что полгода назад мы и не мечтали о таком курсе, то в принципе всё вернётся на круги своя. Из минусов ещё можно отметить ослабление наметившегося тренда на снижение инфляции, то есть наступит окончание этого периода. И в дальнейшем это будет сдерживать Центральный банк от того, чтобы заметно снижать ставку. По моим прогнозам, она всё равно будет снижаться, это примерно 3% до конца года».

Излишне крепкий рубль — это не всегда хорошо, считает председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников. По его оценке, крепкий рубль может быть тем фактором, который не влияет на инфляцию, но может спровоцировать рост налогов, сокращение бюджета и рабочих мест государственных служащих.

«Есть условный комфортный диапазон по курсу или правительства, или промышленных предприятий. Сейчас, по моим личным оценкам, рубль выше этого уровня на 15-17%. Что касается инфляции, то она зависит не только от курса и ключевой ставки, там много факторов и причин, по которым те или иные предприятия или продавцы повышают цены. Например, определённое предприятие имеет незагруженные мощности, сотрудников. Логично, что оно сначала будет работать в убыток, потом неполную рабочую неделю, потом либо повышать цены, либо сокращать сотрудников. Также происходит и в торговых компаниях. Иногда сокращения невозможны, и повышаются цены. Условный сотовый телефон в долларах может и стал дешевле из-за крепкого рубля, но продавец, который продаёт теперь вместо двух телефонов за тот же период один, просто увеличит наценку в полтора-два раза, и так получится, что курс доллара на конечную цену не сильно повлияет, так как продавец частично скомпенсировал свои убытки из-за низкого спроса за счёт роста наценки. Государство оказывается в похожей ситуации, но тут в рамках выручки выступают налоги от тех компаний, которые как раз терпят убытки от падения спроса на их продукцию. Соответственно, налоги, которые привязаны к финансовым показателям, уменьшаются. А доходы от нефти падают при слишком высоком рубле, потому что расходы у государства в рублях, а доходы в иностранных валютах. В итоге это может привести к сокращению бюджета, сокращению государственных служащих и росту налогов. Поэтому излишне крепкий рубль - это иногда даже плохо».

По мнению вице-спикера Псковского областного Собрания, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Братчикова, резкое ослабление рубля не повлечет негативных последствий. Скорее даже наоборот - простимулирует экспорт наших товаров на внешний рынок. Александр Братчиков поделился мнением о том, как сейчас лучше всего хранить сбережения, а также рассказал, почему населению опасаться инфляции не стоит.

«Если произойдёт резкое ослабление рубля, то я не вижу негативных последствий, которые он может оказать на бюджет Псковской области. Наоборот, это простимулирует экспорт наших товаров, потому что при очень сильном рубле товары, которые производятся на территории России, неконкурентоспособны на международном рынке. Экономика России практически настроилась на то, чтобы производить всё необходимое внутри страны. Мы видим, насколько сильно укрепился рубль по отношению к доллару. Моё мнение: по возможности деньги хранить в рублях и на депозитах, потому что депозиты приносят высокие доходы по вкладу. При такой ключевой ставке инфляции не будет в стране, потому что неинтересно покупать что либо, так как оно дешевеет. Будет ли это в дальнейшем? Какая-то инфляция в любом случае необходима, но она контролируется со стороны государства, и поэтому я не думаю, что нашему населению стоит чего-либо опасаться».

По мнению директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, для российской экономики и нормальной работы предприятий необходимо либо снижать ключевую ставку Центробанка, либо ослаблять рубль. Также Игорь Савицкий высказал мнение о том, когда стоит ожидать ускорения инфляции и как, по его мнению, гражданам выгоднее и безопаснее всего хранить свои сбережения.

«Один из возможных финансовых сценариев - это дефолт, то есть обвал. Уже несколько раз в Российской Федерации такое бывало. Это конец августа-сентябрь, может быть обвал в это время. Тогда курс рубля упадёт где-то на 150-130 по отношению к доллару. Я думаю, что наша страна удерживает нас от дефолта. Но в сентябре придётся принимать решение по учётной ставке, чтобы экономика заработала. Все предприятия кинутся за кредитами, начнётся реальная инфляция. Так что к концу года инфляции не избежать, иначе экономика окончательно остановится. Что касается вкладов населения, я думаю, что нужно выходить в доллар, только в наличный, потому что счета могут просто заморозить».

Экономический эксперт Алексей Овчинников предполагает, что рубль будет ослабевать, но происходить это будет очень плавно, а результаты мы сможем увидеть к концу года. Также Алексей Овчинников рассказал, как Центробанк «держит руку на пульсе» и о том, как свой капитал сохранить и можно даже приумножить.

«Могу отметить несколько важных моментов. Когда Центробанк проводит смягчение денежно-кредитной политики, постепенное снижение ключевой ставки, то ожидаемо, что рубль на это будет реагировать ослаблением. Потому что немного будут раскручиваться цены. Ключевое слово "немного", потому что Центробанк аккуратен в тактике по снижению ставки. И если он увидит, что повышаются инфляционные настроения, а не сами цены, то он может в любой момент переобуться и снова начать повышать ключевую ставку. То есть Центробанк держит руку на пульсе в этом смысле. Кроме того, мы видим, что фондовый рынок очень нервозно реагирует на любые новости, связанные с геополитикой. Рубль в этом плане более устойчив, но при каких-то глобальных геополитических происшествиях он, конечно, может среагировать. Здесь невозможно что-то предсказать, поэтому мы можем только следить за этим. Большинство аналитиков действительно склоняется к тому, что рубль будет ослабляться, но достаточно плавно».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что существенного ослабления курса рубля по отношению к доллару в данный момент ожидать не стоит. По наблюдениям Владимира Зубова, курс доллара и евро за последнее время падает, да и сама экономика Соединенных Штатов Америки, по оценке руководителя ТПП, переживает не лучший период.

«В данном случае я бы не стал это воспринимать с большим вниманием, потому что экономика России уже на протяжении трёх лет постоянно отказывается от доллара. Возможен небольшой рост, но с учётом того, что нет контрактов, которые заключаются и ориентированы именно на долларовую оплату, то повышение курса доллара или евро так или иначе коррелируются, но экономических поводов для этого нет. В экономике США и Европы сейчас сложные времена, поэтому ждать какого-то обвального курса рубля по отношению к доллару я бы не стал».

Начальник аналитического отдела московского офиса Россельхозбанка Александр Фетисов полагает, что геополитические новости, как позитивные, так и негативные, способствуют росту волатильности рубля. Однако ожидать резкого укрепления или ослабления национальной валюты сейчас сложно, потому что ослабление рубля сдерживается всё ещё очень жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Также финансовый эксперт поделился мнением о том, как безопаснее всего сохранить свои сбережения.

«Ослабление курса рубля всё ещё сдерживается жёсткой денежно-кредитной политикой, то есть высокой ключевой ставкой Центрального банка. Сейчас доля рубля составляет более 50%, соответственно, нагрузка на валютный рынок со стороны импортеров снижается. Ослабление рубля может быть спровоцировано дальнейшим ростом санкционной нагрузки, усложнением расчётов и снижением цен на российскую нефть. Однако ослабление рубля, скорее всего, подтолкнёт к торможению инфляционных процессов экономики, из-за чего Центробанк повременит со снижением ставки. Вследствие этого ослабление рубля будет замедлено. Если говорить о резком укреплении рубля, то это было бы неблагоприятным сценарием как для бюджета, так и для экспортеров, но в текущих условиях это не является базовым сценарием».

В сегодняшней программе наши собеседники признали, что прогнозировать резкое падение рубля по отношению к доллару или евро — достаточно сложно. В России это процесс непредсказуемый, а в текущей реальности на него влияет множество факторов, в том числе и геополитических. При этом одни эксперты настроены оптимистично и не видят предпосылок к резкому ослаблению национальной валюты в краткосрочной перспективе, другие уверены, что курс рубля может просесть уже в сентябре. Но многие из наших экспертов сошлись во мнении о том, что переукрепленный рубль — это не всегда хорошо для экономики и граждан.

Александра Братчикова