Экономика

Онлайн-вебинар о взыскании налоговой задолженности проведут для псковичей

УФНС России по Псковской области приглашает налогоплательщиков принять участие в онлайн-вебинаре «Взыскание задолженности с физических лиц, в том числе налогоплательщиков, уплачивающих налог на профессиональный доход», который состоится 14 августа в 11:00.

В ходе вебинара спикер, начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по Псковской области Малышева Татьяна, расскажет участникам встречи об особенностях взыскания задолженности с физических лиц.

Будут рассмотрены вопросы о том, как узнать налогоплательщику есть ли у него задолженность по налогам, какими способами можно уплатить задолженность, какие меры ответственности могут быть применены, если не уплатить налоги в срок и т.д.

Кроме того, на онлайн-встрече специалист налоговой службы подробно расскажет об особенностях взыскания задолженности с налогоплательщиков, уплачивающих НПД, ответит на актуальные вопросы.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.