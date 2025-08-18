Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Экономика 18.08.2025 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России 18.08.2025 17:280 «Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове 18.08.2025 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 17.08.2025 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 15.08.2025 17:000 Оборот по крупным и средним организациям Великих Лук за полгода вырос на 20%
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 11.08.2025 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове

18.08.2025 17:28|ПсковКомментариев: 0

«Бизнес-леди Россия-2025» Анна Михайлова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала, как начала свое дело по прокату вечерних платьев. 

«Бизнес для меня очень личный. У меня была трагедия в семье. В 2022 году я потеряла мужа в зоне специальной военной операции. На тот момент младшей дочери было 3 месяца, очень тяжело было осознать, пережить эту потерю. Благодаря именно красоте я вышла из этого состояния, я открыла прокат вечерних платьев. Ко мне начали приходить девочки, я видела их горящие глаза, их уверенность, их красоту. Я напитывалась этими позитивными эмоциями», — рассказала Анна Михайлова. 

В 2024 году она решила попробовать себя на конкурсе красоты в городе Пскове. 

«Этот конкурс именно про душу, про уважение друг к другу», — заключила гостья студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 28 человек
18.08.2025, 18:060 «Миссис Душа России-2025»: Конкурс красоты – не о конкуренции, а о поддержке 18.08.2025, 18:040 «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? ВИДЕО 18.08.2025, 18:000 Наталья Федорова посетила «СЛС Псков Агро» 18.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 августа
18.08.2025, 17:560 Большинство респондентов ПЛН не волнует учащение природных катаклизмов 18.08.2025, 17:490 «ГорДозор»: Запрет на запреты. ВИДЕО 18.08.2025, 17:410 Агентство недвижимости Pro Estate проведет в Пскове день открытых дверей 18.08.2025, 17:320 Псковичка представила регион на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке
18.08.2025, 17:280 «Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове 18.08.2025, 17:260 Лекторий «Санпросвет» запустили в Псковской области 18.08.2025, 17:170 Два автомобиля столкнулись около «Империала» в Пскове 18.08.2025, 17:030 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? ВИДЕО
18.08.2025, 16:430 Первая Вице-Миссис Россия-2025: Именно 76-я дивизия меня привела на этот конкурс 18.08.2025, 16:390 В Великих Луках в честь Дня флага России в небо поднимут 35-метровый триколор  18.08.2025, 16:230 Сервис «Сферум» интегрировали в мессенджер Мax 18.08.2025, 16:190 Великолукский «Экспресс» дважды обыграл футболистов из Великого Новгорода
18.08.2025, 16:080 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 100 боеприпасов 18.08.2025, 15:530 День в истории ПЛН. 18 августа 18.08.2025, 15:480 Николай Королев: Псков является одной из столиц красивых женщин 18.08.2025, 15:420 Побывать на «Уроках французского» настоятельно советуют всем в Пушкинском заповеднике
18.08.2025, 15:380 Псковичи смогут увидеть выставку Музея Победы о подвигах служебных собак 18.08.2025, 15:120 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Льва Шлосберга* 18.08.2025, 15:040 Убившего своего помощника машиниста псковский суд отправил в психиатрическую лечебницу 18.08.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025»
18.08.2025, 14:530 Фестиваль «Лешуга» в Пскове собрал 31 000 любителей яблок 18.08.2025, 14:470 Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 18.08.2025, 14:202 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте
18.08.2025, 14:110 Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд 18.08.2025, 13:540 Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль 18.08.2025, 13:360 Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову 18.08.2025, 13:260 Участницы конкурса «Миссис Россия-2025» станут гостями брифинга в пресс-центре ПЛН
18.08.2025, 13:230 «Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города 18.08.2025, 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 18.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа
18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября 18.08.2025, 12:460 «Постскриптум»:  Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 12:450 ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова 18.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Запрет на запреты
18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 18.08.2025, 12:250 Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа 18.08.2025, 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России 18.08.2025, 12:090 В Великих Луках пропала женщина в серой куртке
18.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу 18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам
18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино» 18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26%
18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября 18.08.2025, 10:530 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? 18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 18.08.2025, 10:430 Десять хозяйственных построек горели в Пскове
18.08.2025, 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье 18.08.2025, 10:270 Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове 18.08.2025, 10:110 Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове 18.08.2025, 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО
18.08.2025, 09:500 Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс 18.08.2025, 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025, 09:310 17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос 18.08.2025, 09:310 Специальная акция «Сырный вторник» проходит в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья»
18.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка 18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10% 18.08.2025, 08:410 В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения 18.08.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов
18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября 18.08.2025, 07:310 Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты 18.08.2025, 07:010 Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников 17.08.2025, 22:000 Неофолк-коллектив CAILLEACH выступил на фестивале «Лешуга» в Пскове
17.08.2025, 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 17.08.2025, 21:200 В МВД рассказали, как защитить данные на «Госуслугах» от злоумышленников 17.08.2025, 21:000 Игры способны активировать кору головного мозга, рассказала эксперт 17.08.2025, 20:400 Британский актер Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru