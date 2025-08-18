Экономика

«Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове

«Бизнес-леди Россия-2025» Анна Михайлова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала, как начала свое дело по прокату вечерних платьев.

«Бизнес для меня очень личный. У меня была трагедия в семье. В 2022 году я потеряла мужа в зоне специальной военной операции. На тот момент младшей дочери было 3 месяца, очень тяжело было осознать, пережить эту потерю. Благодаря именно красоте я вышла из этого состояния, я открыла прокат вечерних платьев. Ко мне начали приходить девочки, я видела их горящие глаза, их уверенность, их красоту. Я напитывалась этими позитивными эмоциями», — рассказала Анна Михайлова.

В 2024 году она решила попробовать себя на конкурсе красоты в городе Пскове.

«Этот конкурс именно про душу, про уважение друг к другу», — заключила гостья студии.