Экономика

Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности

В Псковской области в 2025 году ожидается «нормальная» урожайность сельскохозяйственных культур. Об этом министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не ожидаем хорошей урожайности, но все должно быть нормально и по картофелю, и по овощам, и по зерну. Если взять по СЗФО, то мы также сохраняем свои позиции. По молоку мы уходим в плюс, минус нам даст только растениеводство. В целом у всех на Северо-Западе такая же ситуация, погода повлияла», — рассказал Николай Романов.

Единственным исключением в СЗФО является Калининградская область — там, по словам министра сельского хозяйства Псковской области, было немного больше солнечных дней, что благоприятно повлияло на урожайность.