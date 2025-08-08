Общество

Снижение урожайности меда отмечают псковские пасечники

Снижение урожайности меда из-за непогоды отметили пасечники Псковской области в 2025 году. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил пчеловод Николай Подлипсков.

«Пчелы собрали меньше меда. Причем значительно меньше. Если говорить о Печорском районе, то он пострадал меньше, чем другие районы. У нас какая-то святая земля, думаю, это нам и помогает. Мы хотя бы, пусть даже третью часть от прошлого года, но все-таки получили», - рассказал Николай Подлипсков.

Далее он рассказал, каким образом появляется мед и как пчелы его собирают.

«У нас мало кто понимает, как мед на самом деле образуется. Мед не образуется днем. Сначала появляется нектар, он образуется ночью. Соответственно, ночь должна быть для этого теплая, то есть выше 15 градусов, чтобы не было дождя. Период медосбора начинается с 15 мая по 30 июня. Раньше были другие реалии и другие медоносы. Дело еще в том, что пчела собирает мед только определенной сладости. То есть нектар должен обладать определенной сладостью. Если он размыт или разбавлен водой, и сладость у него ниже, то пчела не обращает внимания на этот нектар. Цветок стоит, даже нектар в нем есть, но сладости недостаточно. Они его не чувствуют и не собирают», - добавил пчеловод.

Также о снижении урожайности меда из-за пасмурной погоды в этом году рассказала пчеловод из Палкино.

Напомним, в Пскове с 8 по 10 августа в Детском парке проходит ярмарка меда.