Экономика

Экс-зампредседателя Молодежного парламента при ПОС решил выращивать коноплю в Печорском районе

Бывший заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Артур Евтеев решил выращивать техническую коноплю в Печорском районе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Артур Евтеев / «ВКонтакте»

«Ну что, конопля в общей массе больше 2 метров! Есть и по 3 метра. Но большинство около 2 метров!» - поделился успехами Артур Евтеев.

Согласно данным с сайта audit-it.ru, крестьянское (фермерское) хозяйство «Угарево», учредителем и руководителем которого является Артур Евтеев, зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 16 апреля 2025 года. Основной вид деятельности организации - выращивание обыкновенной конопли.