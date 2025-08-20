Экономика

Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября

Снижение цен в России продолжится до середины или конца сентября, считают эксперты. Дефляция фиксируется уже пятую неделю подряд — с 12 по 18 августа она составила 0,04%.

«Наблюдаемое снижение потребительских цен — это краткосрочная ситуация, которая произошла после повышенной инфляционной активности. Если рассматривать дефляцию продовольственных товаров, то стоит отметить, что здесь играет большую роль фактор сезонности», — полагает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

На цены повлияли сразу несколько факторов. Например, жесткая политика ЦБ. В начале июня регулятор впервые за три года снизил ключевую с рекордного уровня в 21%, пишут «Известия».

Население перешло на сберегательную модель поведения из-за высоких ставок по кредитам и депозитам, отметил зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Тем не менее, эксперты прогнозируют уровень инфляции к концу года на уровне 6,5-7%. Для достижения целевого показателя в 4% потребуется повышение конкуренции и увеличение производительность труда, уверена Надежда Капустина. Помимо этого, важно стабилизировать внешнеэкономическую ситуацию. В таком случае достичь таргета можно будет не раньше первой половины 2026-го.