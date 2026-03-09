Россия нарастила экспорт агропродукции в Армению

Россия нарастила поставки агропродукции в Армению, заявил журналистам руководитель представительства Российского экспортного центра в республике Виген Енокян.

Изображение создано нейросетью

«Если мы посмотрим на динамику, к примеру, на 55% увеличился экспорт зерновых из России в Армению по итогам 2025 года применительно к 2024 году. Экспорт пшеницы из России в Армению вырос на 19,6%, подсолнечного масла - на 7,4%. Хорошую динамику показывают азотные удобрения, экспорт тоже год к году вырос на 7,4%. И, в принципе, если посмотреть на агросектор, у нас динамика - только положительная», - заявил Енокян в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Армения.

Торгпред России в Армении Сергей Соломин, в свою очередь, заявил, что хотя всплеск двустороннего товарооборота в 2024 году, вызванный реэкспортом через Армению российской продукцию, в основном драгоценных камней и драгметаллов, через год нивелировался, по остальным, традиционным группам заметны рост и поступательное движение, пишет агентство «Прайм».