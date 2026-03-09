Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть.

Так, в январе этого года объем всей «плохой» задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее.

Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее, пишет агентство «Прайм».

Средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.