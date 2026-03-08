 
Экономика

Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей

0

Средние зарплаты в России в декабре на фоне выплат бонусов выросли более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем, следует из данных статистики.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В последний месяц года в России многие компании выплачивают 13-ю зарплату.

Так, в среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 98,2 тысячи месяцем ранее.

При этом за год зарплаты увеличились на 11 тысяч рублей - в прошлом декабре они составили 128,7 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

