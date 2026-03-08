Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении

Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду.

Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП.

Последний раз Россия входила в топ-10 в 2022 году с 2,3 триллиона долларов. По итогам года Россия обогнала Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, и Канаду с 2,35 триллиона долларов.

При этом лидером остаются США, чья экономика достигла 30,8 триллиона долларов, Китай занимает второе место с 19,8 триллиона, а Германия - третье с 5,05 триллиона. Япония остается четвертой - ее экономика в прошлом году составила 4,4 триллиона долларов, на пятом месте расположилась Индия (по предварительной оценке, 3,9 триллиона долларов), пишет РИА Новости.

Шестой стала Британия, где ВВП по итогам прошлого года составил 3,7 триллиона долларов, а седьмой - Франция с 3,4 триллиона долларов.