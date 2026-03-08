 
Экономика

Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении

0

Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду.

Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП.

Последний раз Россия входила в топ-10 в 2022 году с 2,3 триллиона долларов. По итогам года Россия обогнала Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, и Канаду с 2,35 триллиона долларов.

При этом лидером остаются США, чья экономика достигла 30,8 триллиона долларов, Китай занимает второе место с 19,8 триллиона, а Германия - третье с 5,05 триллиона. Япония остается четвертой - ее экономика в прошлом году составила 4,4 триллиона долларов, на пятом месте расположилась Индия (по предварительной оценке, 3,9 триллиона долларов), пишет РИА Новости.

Шестой стала Британия, где ВВП по итогам прошлого года составил 3,7 триллиона долларов, а седьмой - Франция с 3,4 триллиона долларов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026