Экономика

Минфин предложил повысить НДС до 22%

Минфин подготовил проект бюджета на ближайшие 3 года и изменения налогового законодательства для пополнения казны. На сайте ведомства сообщается, что отдельные изменения в Налоговый кодекс будут направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.

Так, одним из способов пополнить бюджет стало бы повышение ставки НДС с 20% до 22%. При этом льготную ставку в 10% предлагают сохранить на социально значимые товары – некоторые базовые продукты питания, лекарства, детские товары и учебники.

Таже предложили ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а еще обложить такие организации налогом на прибыль в размере 25%, пишет Kaluga-poisk.ru.