Минфин внес в правительство РФ проект бюджета на 2026-2028 годы

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Ключевые приоритеты на следующую трехлетку — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.

Минфин также предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Проект бюджета

В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят на более 1,8 триллиона рублей.

для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На нее и выделят на более 1,8 триллиона рублей. Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку . Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.

. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на в 2025 году. Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.

семей с детьми. Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение за шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект « Продолжительная и активная жизнь ».

« ». Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.

Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту « Семья ». "Детский бюджет" превысит десять триллионов.

« ». "Детский бюджет" превысит десять триллионов. На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств , чем за предыдущую шестилетку — свыше 41 триллиона.

в течение шести лет заложено почти , чем за предыдущую шестилетку — свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов , свыше 290 миллиардов — школ .

, свыше 290 миллиардов — . Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.

к 2030-му, — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов вузов , к 2036-му — не менее 40 .

, к 2036-му — . Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения .

. Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры .

. Также предлагается с 2026-го ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и налог в 25% на прибыль букмекерских контор.

Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до 10 миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК, пишет РИА Новости.