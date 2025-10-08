Экономика

Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46%

В период с 1 января по 30 сентября Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора зафиксировало экспорт почти 27,6 тысячи тонн животноводческой продукции из Псковской области в девять стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. Этот объем на 46% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда экспорт составил 18,9 тысячи тонн.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Государственные инспекторы управления тщательно проверили соответствие товаров ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров при оформлении экспортных ветеринарных сертификатов. Ведущими позициями среди экспортируемой продукции стали свинина — более 16,6 тысячи тонн, а также свиные субпродукты, такие как уши, хвосты, ноги, головы и шкурки — 10,5 тысячи тонн. Основным направлением поставок выступил Китай, куда отправили 14,3 тысячи тонн продукции.

Свинина из Псковской области также попала во Вьетнам, САР Гонконг Китая, Грузию, Сербию и Азербайджан.

В этом году география экспорта свиноводческой продукции из Псковской области расширилась благодаря первой отправке в Объединенные Арабские Эмираты в августе. Кроме того, из региона экспортируют рыбу в Эстонию и Грузию (169,5 тонн), а рыбные консервы поставляют в Грузию и Азербайджан (271,6 тонн).