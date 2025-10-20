Экономика

Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов

Доходы топ-блогеров в Telegram сократились почти на 20% — с 144 млн до 119 млн рублей за три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной причиной этого снижения стало замедление роста рекламного рынка в мессенджере и более избирательный подход брендов к размещению рекламы. Компании стали действовать менее инерционно, что привело к снижению количества интеграций на 29%.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Анализ доходов крупных блогеров показывает, что в III квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдаются значительные изменения, пишут «Известия». У Ксении Собчак доход упал на 10% (с 8,5 до 7,65 млн рублей), у Артемия Лебедева — на 48% (с 11,85 до 6,15 млн), у Димы Масленникова — на 50% (с 6,85 до 3,42 млн), у Евгения Когана — на 23,8% (с 4,94 до 3,76 млн). Исключение составила Ксения Бородина, у которой доход от рекламы вырос на 4,5% (с 8,8 до 9,2 млн рублей).

Среди факторов, влияющих на ситуацию, эксперты АБА выделяют неопределенность статуса Telegram в России. Роскомнадзор в середине августа заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*, которые стали основными сервисами для обмана и вымогательства. Несмотря на заверения о том, что полного ограничения не планируется, сообщения о возможных санкциях продолжают вызывать опасения у бизнеса.

Рынок сейчас переживает период перестройки: компании активно тестируют новые платформы и форматы продвижения. По прогнозам аналитиков АБА, общий объем рекламы у топ-блогеров может вырасти на 3–5% за счет повышения цен на размещение, однако количество интеграций, скорее всего, будет продолжать сокращаться.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.