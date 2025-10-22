Экономика

Государство просит помощи у россиян? Дайджест экономических новостей

Россиян просят скупать гособлигации. Действительно ли это так? Придется ли делить криптовалюту при разводе? И какая из госкомпаний «выходит в народ». Подробнее об этом в нашем обзоре.

На днях по всевозможным пабликам и телеграм-каналам распространилась информация, что россиян буквально просят одолжить свои сбережения и направить накопления в госбумаги. Насколько такая формулировка вообще соответствует действительности?

Как оказалось, речь шла про выступление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева во время запуска торгов физическим золотом на Петербургской бирже в начале недели. На пресс-подходе с журналистами он высказал мысль, что лучшим способом сохранить сбережения являются рублевые инструменты. Без каких-либо просьб, скорее, мнение.

«Конечно, в рубле - это самый лучший способ. ОФЗ - это способ хранить сбережения, который рассчитан на более длительный срок. Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах в банках в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес его к той же категории, что и ОФЗ, то есть более долгосрочное сбережение», - приводит ТАСС слова замминистра.

При этом любопытно, что на следующий день цена на золото снизилась сразу на 5%, что стало рекордным внутридневным падением за последние 12 лет.

Но давайте разберемся, насколько все это выгодно. Что касается банковских депозитов, то в условиях высокой ставки, это, конечно, один из самых простых и доступных способов если не приобрести, то хотя бы просто защитить свои сбережения от инфляции.

С облигациями федерального займа (именно так расшифровывается аббревиатура ОФЗ) немного сложнее. И вот почему. Если мы посмотрим на акции российских компаний, то цена на них очень сильно зависит от международной обстановки. Любое слово Путина или Трампа моментально отражается на цене. В таких условиях нельзя быть уверенным в том, что через месяц или два портфель будет показывать стабильный рост. По этой причине многие уходят именно в облигации, как в более консервативный актив.

Однако с учетом достаточно жесткой политики ЦБ нельзя быть точно уверенным в том, что в перспективе и они не потеряют в цене. Давайте рассмотрим на примере:

Сейчас ключевая ставка равняется 17%. Вы понимаете, что она достаточно высокая и облигации предлагают больший процент, чем вклады. Поэтому хотите зафиксировать их, скажем, на 5 или 10 лет и приобретаете ценную бумагу. Но если в дальнейшем ставку повысят, то сами облигации потеряют в цене, потому что выйдут новые, с более привлекательными условиями. При этом если ставку все-таки понизят, вы действительно совершили выгодную сделку и вас можно поздравить. Кстати, решение по ставке будет принято уже в эту пятницу. Большинство экспертов считает, что ее оставят без изменений.

Биткоин пополам

Любопытный законопроект был направлен на отзыв в правительство РФ и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В России хотят разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. Автором законопроекта выступил единоросс, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. По его мнению, отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов.

С одной стороны, это еще один шаг в сторону полноценного регулирования криптовалют. Сейчас соберут все идеи для масштабной легализации цифровых активов и выведут крипту из серой зоны. Плюс, опять же, защита прав партнера.

С другой - как это доказать. Цифровая валюта - не квартира и не машина. Ее не потрогаешь. Что мешает одному из членов семьи сказать, что она «была куплена когда-то давно».

Особо следует отметить, что криптовалюты – высокорискованные и волатильные активы. Если падение фондовых рынков на пару процентов приводит всех в ужас, то падение условного мемкоина на 80% ощущается как легкая коррекция. Один из пользователей в комментариях под этой новостью даже задался вопросом: «А убытки тоже будут компенсировать вместе?»

«Дом.РФ» выходит на биржу

В последние дни идет много разговоров о подготовке «Дом.РФ» к IPO. Что это означает? «Дом.РФ» - крупнейший российский институт развития в жилищной сфере, владеющий портфелем активов, собственным банком, еще это одновременно инфраструктурный оператор и инструмент государственной жилищной политики.

В настоящее время компания полностью контролируется государством. Проведение IPO означает выход на биржу и переход из 100 % государственной структуры в публичную: часть ее акций будет предлагаться частным инвесторам. Т.е., например, даже вам, уважаемые читатели.

«Дом.РФ» планирует разместить 10% своих акций на бирже и направить вырученные средства на финансирование жилищного строительства. Благодаря размещению планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд рублей. Не менее масштабны и дальнейшие планы: к 2030 году стать компанией с 11-триллионными активами, т.е. увеличить их минимум в два раза.

Стоит отметить, что государственные компании не выходили на биржу с 2007 года, когда это сделал Сбербанк. Тема серьезная. Генеральный директор Виталий Мутко даже отдельно обсуждал ее с Владимиром Путиным.

Доходность акций «ДОМ.РФ», по словам Мутко, должна составить 11-12% в виде дивидендов. Но основной вопрос в том, как поведет себя цена акций после проведения IPO. Станет ли она падать после размещения, как это было у большинства компаний, либо все-таки устремится вверх. Выйти на Московскую биржу «Дом.РФ» планирует в конце ноября.

Материал не является финансовым советом

Александр Елисеев