Общество

В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом

В Госдуме предложили разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. Автором законопроекта выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»). Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Направляю для предоставления заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации"», — сказано в сопроводительном письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Также проект был направлен председателю ЦБ на предварительную правовую оценку.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — Семейный кодекс РФ), которые предусматривают отнесение цифровой валюты, приобретённой кем-либо из супругов во время брака, к общему имуществу супругов, а также отнесение цифровой валюты, приобретённой одним из супругов до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, к имуществу непосредственно супруга», — сказано в пояснительной записке к проекту, пишет РИА Новости.

Автор проекта отмечает, что в условиях цифровизации экономики всё больше граждан Российской Федерации используют цифровую валюту как форму инвестиций и накоплений.

«Отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов, что не согласуется с положениями статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющей равенство перед законом и судом, а также равноправие мужчины и женщины», — добавляется в пояснительной записке к проекту.