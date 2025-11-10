Экономика

Капремонты библиотеки, дома культуры и дороги: Михаил Ведерников подвел итоги личного приема граждан

Ряд значимых для жителей Псковской области решений по обновлению социальной и дорожной инфраструктуры был принят по итогам личного приема граждан по поручению президента России Владимира Путина, который провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Одними из ключевых стали вопросы капитального ремонта учреждений культуры. Уже в следующем году будет отремонтирована Пушкиногорская центральная районная библиотека и Красногородский дом культуры. Библиотеку планируется привести в порядок уже в следующем году за счет средств национального проекта «Семья». Проект капитального ремонта Дома культуры рассчитан на 2 года.

Кроме того, губернатор выразил готовность оказать содействие в развитии спортивной инфраструктуры в муниципалитетах: запланирована модернизация стадиона в Локне и строительство новой спортивной площадки в деревне Переслегино Великолукского муниципального округа.

Кроме того, в ходе приема удовлетворена просьба жительницы Псковского муниципального округа о ремонте дороги Череха — Назимово на участке от деревни Назимово до пересечения с трассой Быстроникольское — Черская. В 2026 году этот участок будет отремонтирован, работы по капитальному ремонту включают замену песчано-гравийного покрытия на асфальт, обустройство тротуаров, установку дорожного и пешеходного ограждения, сигнальных столбиков и десяти автобусных остановок. В дальнейшем запланированы работы по капитальному ремонту другого участка этой автомобильной дороги.

По итогам рассмотрения всех обращений губернатор поручил своим заместителям и главам муниципалитетов обеспечить строгий контроль за сроками и качеством предстоящих работ на всех объектах.

Напомним, всего в ходе приема губернатор рассмотрел семь обращений жителей региона. Большинство обращений касается модернизации объектов социальной инфраструктуры в разных населенных пунктах области, от состояния которых напрямую зависит качество жизни, работы и творческого развития граждан.