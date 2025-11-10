Экономика

Более 63 миллионов направят на капремонт детского сада «Улыбка» в Пскове

Более 63 миллионов рублей направят на капитальный ремонт детского сада №43 «Улыбка» на улице Звездной в Пскове. Ремонт начнется в ближайшее время, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Решение было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в ходе личного приема граждан, который он провел 13 ноября по поручению президента России Владимира Путина.

С соответствующей просьбой к главе региона обратилась одна из жительниц Пскова. В учреждении планируется заменить инженерные сети, отремонтировать кровлю, полы и помещения. Ее обращение было поддержано, и на эти цели уже предусмотрено финансирование, включая субсидию из федерального бюджета размере более 63 млн рублей.

Для обеспечения непрерывности учебно-воспитательного процесса на время ремонтных работ воспитанников «Улыбки» временно перераспределят по другим близлежащим дошкольным учреждениям.

Всего в ходе приема губернатор рассмотрел семь обращений жителей региона. Большинство обращений касается модернизации объектов социальной инфраструктуры в разных населенных пунктах области, от состояния которых напрямую зависит качество жизни, работы и творческого развития граждан.