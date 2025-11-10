Экономика

Более 50 миллионов рублей направят на капремонт школы №1 в Острове

Капитальный ремонт средней школы №1 в городе Острове запланирован на следующий год. Общий объем финансирования мероприятий составит около 50 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Решение было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в ходе личного приема граждан, который он провел 13 ноября по поручению президента России Владимира Путина.

С просьбой о необходимости срочной модернизации учреждения к губернатору обратилась местная жительница, сын которой обучается в этой школе. Она рассказала, что в школе устарели инженерные системы: водоснабжения, канализации и электроснабжения. Помимо этого, в здании требуются ремонт стен, потолков и полов, замена дверей, обновление помещений, а также восстановление отмостки.

Обращение жительницы Острова было поддержано. Работы проведут в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Всего в ходе приема губернатор рассмотрел семь обращений жителей региона. Большинство из них, как и инициатива по школе в Острове, были посвящены модернизации социальной инфраструктуры, от которой напрямую зависит качество жизни и условия для обучения детей.