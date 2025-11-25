Экономика

Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2026 год

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» состоялись в среду, 26 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Псковская городская Дума

Слушания прошли в Городском культурном центре под председательством главы Пскова Бориса Елкина. В мероприятии также приняли участие председатель городской Думы Александр Гончаренко и депутаты гордумы.

Как доложила начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт, первоначально общий объем доходов на 2026 год запланирован в сумме 8,31 млрд рублей, общий объем расходов – 8,32 млрд рублей, дефицит составит 0,4% от общего годового объема доходов бюджета.

Отметим, что проект бюджета Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется рассмотреть в первом чтении в пятницу, 28 ноября, на очередной сессии городской Думы.