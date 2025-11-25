Компания заплатит более 6 млн рублей за срыв поставки топлива по заказу «Псковавтодора»

Суд взыскал с ООО «Группа компаний "ЯНК"» в пользу Псковской области в лице государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» ущерб в размере 6 175 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
Как следует из материалов дела, между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «ГК "ЯНК"» был заключен контракт на поставку дизельного топливом наливом, который был впоследствии расторгнут в связи с неисполнением обществом взятых на себя обязательств.
Неисполнение обязательств по контракту привело к необходимости проведения открытых запросов котировок в электронной форме, по итогу которых между учреждением и ООО «Энергия города» были заключены контракты по аналогичному предмету.
Вместе с тем контракты с ООО «Энергия города» на поставку дизельного топлива заключены учреждением с удорожанием на 6 175 000 рублей по отношению к расторгнутому контракту с ответчиком, что повлекло необходимость выделения дополнительных бюджетных средств, что причинило ущерб бюджету Псковской области.
Учитывая изложенное, прокурор обратился в арбитражный суд в интересах «Псковавтодора».
Решением от 14 ноября 2025 года иск удовлетворен.
В мотивировочной части решение суд указал, что, если кредитор заключил замещающую сделку взамен прекращенного договора, он вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары.