Экономика

Компания заплатит более 6 млн рублей за срыв поставки топлива по заказу «Псковавтодора»

Суд взыскал с ООО «Группа компаний "ЯНК"» в пользу Псковской области в лице государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» ущерб в размере 6 175 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как следует из материалов дела, между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «ГК "ЯНК"» был заключен контракт на поставку дизельного топливом наливом, который был впоследствии расторгнут в связи с неисполнением обществом взятых на себя обязательств.

Неисполнение обязательств по контракту привело к необходимости проведения открытых запросов котировок в электронной форме, по итогу которых между учреждением и ООО «Энергия города» были заключены контракты по аналогичному предмету.

Вместе с тем контракты с ООО «Энергия города» на поставку дизельного топлива заключены учреждением с удорожанием на 6 175 000 рублей по отношению к расторгнутому контракту с ответчиком, что повлекло необходимость выделения дополнительных бюджетных средств, что причинило ущерб бюджету Псковской области.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в арбитражный суд в интересах «Псковавтодора».

Решением от 14 ноября 2025 года иск удовлетворен.

В мотивировочной части решение суд указал, что, если кредитор заключил замещающую сделку взамен прекращенного договора, он вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары.