Экономика

Александр Братчиков озвучил ключевые параметры регионального бюджета на 2026 год

Доходы бюджета Псковской области на 2026 год планируются в размере 69 миллиардов 108 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM.

«То, что мы приняли на комитете и рекомендовали Псковскому областному Собранию для принятия: доходная часть бюджета на 2026 год запланирована в объёме 68 миллиардов 243 миллиона рублей. Дополнительные средства — 865 миллионов рублей. Итоговая цифра, то есть то, что будет вынесено завтра как доходы бюджета, — 69 миллиардов 108 миллионов рублей», — сообщил депутат.

Он также озвучил параметры расходной части и уровень дефицита: «Расходная часть запланирована в объёме 71 миллиард 821 миллион рублей. Дефицит бюджета — 2,7 миллиарда рублей, это 1,7 %, что соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации».

Таким образом, предложенные показатели уже завтра будут вынесены на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов.