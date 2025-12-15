Экономика

Общий индекс в сельском хозяйстве упал из-за переувлажнения почвы — Михаил Ведерников

На развитие агропромышленного комплекса Псковской области в 2026 году заложено 648 млн рублей (из них 540 млн – это федеральные средства), сообщил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы получили падение общего индекса из-за переувлажнения почвы, когда был объявлен режим ЧС. Тем не менее принятые меры позволили существенно смягчить последствия, и мы смогли выйти на показатель в 94% от уровня прошлого года», - сказал Михаил Ведерников.

В следующем году ожидается рост. И не только за счёт низкой базы, но и за счёт профинансированных мер поддержки и ввода в оборот дополнительно 5 тысяч га сельскохозяйственных земель, уточнил глава региона.

Напомним, в этом году в Псковской области вводили режим чрезвычайной ситуации, связанный с переувлажнением почвы.