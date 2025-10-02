Общество

В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Псковской области отменён режим чрезвычайной ситуации, связанный с переувлажнением почвы. Губернатор Михаил Ведерников подписал соответствующее распоряжение, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Изображения: Официальный канал Псковской области

Ранее из-за сильных осадков в мае-июне в регионе погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га, что и послужило причиной введения режима ЧС.

«Это было необходимо, чтобы поддержать наших сельхозтоваропроизводителей и фермеров», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля в Псковской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Ранее о плюсах такого решения рассказал в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по округу №12 Андрей Козлов.