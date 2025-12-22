Экономика

Налоговая напомнила псковским ИП о возможности уменьшить стоимость патента

В 2025 году индивидуальные предприниматели (ИП) на патентной системе налогообложения (ПСН) могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов. Это закреплено в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, размер фиксированных взносов «за себя» в 2025 году — 53 658 рублей. Дополнительно уплачивается 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей (но не более 300 888 рублей).

ИП без наёмных работников могут уменьшить стоимость патента на всю сумму своих взносов вплоть до нуля. ИП с сотрудниками - не более чем на 50% от стоимости патента.

Важно помнить, что:

фиксированные взносы «за себя» учитываются сразу, до фактической уплаты;

взносы по сотрудникам - после их перечисления;

если предприниматель совмещает ПСН с УСН, нельзя учитывать взносы за работников, которые связаны с направлением на УСН.

Предварительно рассчитать сумму налога в выбранном субъекте Российской Федерации, подлежащего уплате в связи с применением ПСН, можно в сервисе «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».

Предприниматель должен подать в налоговый орган уведомление об уменьшении суммы налога по патенту. Форма уведомления — КНД 1112021 (утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 №ЕД-7-3/218@).

Уведомление можно подать:

на бумажном носителе лично в налоговые органы;

по почте с описью вложения;

в электронном виде через оператора ЭДО.

Если у ИП несколько патентов, следует подать одно общее уведомление об уменьшении и перечислить в нём все патенты.

Уведомление об уменьшении суммы налога можно подать в любой момент до истечения срока уплаты налога по патенту. Если патент получен на срок менее календарного года, то уменьшить налог можно в течение срока действия патента. Рекомендуется подавать уведомление за 20 дней до срока уплаты по патенту.