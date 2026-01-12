Экономика

Новые коды ОКТМО действуют в Псковской области

0

С 1 января 2026 года, в связи с преобразованием на территории региона ряда муниципальных образований в муниципальные округа, изменились коды общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Напомним, код ОКТМО - один из обязательных реквизитов, который налогоплательщики указывают при заполнении налоговой отчетности (деклараций/расчетов, уведомлений об исчисленных суммах налогов) и платежных поручений.

С полным перечнем актуальных ОКТМО муниципальных образований Псковской области на 2026 год можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026