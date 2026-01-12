Новые коды ОКТМО действуют в Псковской области

С 1 января 2026 года, в связи с преобразованием на территории региона ряда муниципальных образований в муниципальные округа, изменились коды общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Напомним, код ОКТМО - один из обязательных реквизитов, который налогоплательщики указывают при заполнении налоговой отчетности (деклараций/расчетов, уведомлений об исчисленных суммах налогов) и платежных поручений.

С полным перечнем актуальных ОКТМО муниципальных образований Псковской области на 2026 год можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».