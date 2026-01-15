Экономика

Расходование около 115 млрд рублей проверила Счетная палата Псковской области в прошлом году

0

Итоги работы Счетной палаты и планы на ближайшую перспективу обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем региональной Счетной палаты Мариной Хохловой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Общий объем проверенных в прошлом году средств составил 115 млрд рублей, отметил глава региона.

«Контроль осуществляется на должном уровне. Отмечается положительная тенденция. Нарушений из года в год фиксируем все меньше. Единичны случаи, когда средства расходуются по нецелевым направлениям», — сказала председатель региональной Счетной палаты.

Марина Хохлова подчеркнула, что за 2025 год проведены значительные проверки реализации проектов реконструкции и строительства учреждений здравоохранения и образования, осуществлен контроль за расходованием бюджетных средств в социальной сфере. Она доложила губернатору и о результатах проверок по организации бесплатного питания учащихся в школах, обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

Счетная палата региона уделяет внимание повышению квалификации и обучению специалистов, заметила Марина Хохлова. Например, совместно с министерством финансов Псковской области проведена серия обучающих семинаров с главными бухгалтерами правительства, исполнительных органов и органов местного самоуправления. Особое внимание уделяют сотрудникам, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. Кроме того, ежемесячно специалисты принимают участие в обучающих семинарах, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и Союзом муниципальных контрольных органов России.

Кроме того, с начала года все полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля перешли в Счетную палату, за исключением Пскова и Великих Лук. Объем работы значительно вырос, поэтому со стороны правительства было выделено финансирование для организации рабочих мест в муниципальных образованиях.

«Будем и дальше помогать и поддерживать. Муниципальный контроль — значимое направление, важно, чтобы специалисты на местах работали профессионально», — заключил губернатор. По итогам встречи Михаил Ведерников поблагодарил председателя региональной Счетной палаты и сотрудников ведомства за принципиальность в работе и активное взаимодействие с правительством Псковской области.

