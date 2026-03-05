Ситуация с ценами на огурцы в Псковской области находится на контроле УФАС

Ситуация с ценообразованием на огурцы в Псковской области находится в фокусе внимания управления Федеральной антимонопольной службы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции УФАС.

Как рассказала руководитель УФАС по Псковской области Ирина Белоконь, реализация продовольственных товаров в регионе в основном осуществляется через федеральные торговые сети. Доля федеральных торговых сетей («Х5», «Магнит», «Дикси», «Лента») в общем обороте розничной торговли в Псковской области составляет порядка 70%.

«Учитывая данную специфику рынка, местные торговые сети и производители не могут влиять на существенные условия рынка», - заметила глава УФАС.

Центральный аппарат ФАС России запросил информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. В перечень входит еженедельная динамика средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, объемы их закупки и реализации у крупнейших федеральных торговых сетей. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента.

На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, и проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке».

По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.

«В России действует рыночное ценообразование: как оптовые, так и розничные цены, а также наценки на продовольственные товары не регулируются государством - хозяйствующие субъекты при осуществлении торговой деятельности вправе устанавливать их самостоятельно в зависимости от спроса и предложения», - отметила Ирина Белоконь.

По ее словам, в рамках своих полномочий ФАС России может вмешаться в ситуацию с ценообразованием только если организация занимает доминирующее положение на рынке, или в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений. Вместе с тем рынки оптовой и розничной торговли продовольственными товарами в целом являются конкурентными с большим количеством участников. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба принимает меры реагирования.

Кроме того, ведомство регулярно напоминает хозяйствующим субъектам о необходимости применения социально ответственного подхода к вопросу ценообразования.

Также служба отмечает, что сейчас действенным механизмом реагирования на изменение цен является разработанное ФАС России постановление правительства РФ No 662. Оно предоставляет региональным властям возможность в случае необходимости заключать с участниками рынка добровольные соглашения о стабилизации цен на товары. В применяющих этот инструмент регионах, заметила Ирина Белоконь, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались.

«Мы также активно взаимодействуем с региональными властями и хозяйствующими субъектами по вопросу применения этого механизма на территории области», - резюмировала глава УФАС.

Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области начало проверку резкого роста цен на огурцы по запросу депутата Псковского областного Собрания от «Яблока» Артура Гайдука.