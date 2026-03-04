Дмитрий Мельников: Нужно, чтобы студенты СПбГУ не теряли связь с Псковской областью

Планы расширения сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) озвучил глава псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, заявив, что программа позволит студентам быть ближе к Псковской области даже после переезда в большой город. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей перед подписанием дорожной карты сотрудничества между региональным отделением «Деловой России» и СПбГУ.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Дмитрий Мельников отметил, что длительное сотрудничество организации с вузом позволило разработать успешные образовательные программы, направленные на изучение производства на примере местных компаний. Теперь организация планирует увеличить охват, приглашая студентов из СПбГУ знакомиться с предприятиями региона, помогая молодежи выбирать места по возвращению домой после учебы.

«Нужно обеспечить такую систему, чтобы они не теряли нить с Псковской областью, даже находясь в огнях большого города», — подчеркнул глава псковского отделения «Деловой России».

Говоря о перспективах привлечения студентов из Северной столицы в экономику региона, Дмитрий Мельников обозначил свою уверенность, что переезд возможен и выгоден. «Это будет трендом, потому что большое количество профессий можно реализовать и в своём родном городе, не обязательно проживая постоянно в Петербурге. Условия жизни в нашем регионе улучшаются, и значительную часть зарплаты удастся сохранить, не тратя на аренду жилья и прочие издержки мегаполиса», — объяснил он.

Дмитрий Мельников также поделился с корреспондентом ПЛН, что удовлетворен уровнем взаимопонимания и продуктивности партнёрства с вузом. «Я лично окончил СПбГУ, это моя альма-матер. Девять лет я был участником Государственной экзаменационной комиссии СПБГУ, председателем образовательных программ. Я очень рад, что удалось и нашу организацию «Деловая Россия» вернуть в орбиту моего любимого университета.», — заключил он.