 
Экономика

Сбер: Портфель кредитования физлиц в Псковской области превысил 45 млрд рублей к началу 2026 года

0

Портфель кредитования физических лиц в Псковской области по итогам 2025 года увеличился на 5% и достиг 45 млрд рублей, свидетельствует аналитика Сбера. 

По видам кредитования наибольшую долю в портфеле занимает сегмент ипотеки. В Псковской области ипотечный портфель увеличился на 13,3% и составил 21,4 млрд рублей. В целом по СЗФО объем портфеля преодолел отметку в 1,4 трлн рублей.

Портфель кредитных карт также показал положительную динамику в 2025 году. В регионе он вырос на 7% — до 9,8 млрд рублей. Общий показатель по Северо-Западу увеличился на 8% и превысил 279 млрд рублей.

«Ипотека продолжает доминировать в портфеле кредитования физлиц, в минувшем году на нее пришлось две трети от всего объема. Одной из особенностей 2025 года стал значительный рост портфеля автокредитования. В Псковской области этот показатель вырос более чем в 2,5 раза — с 437 млн до 1,1 млрд рублей», - поделился управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026