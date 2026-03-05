Сбер: Портфель кредитования физлиц в Псковской области превысил 45 млрд рублей к началу 2026 года

Портфель кредитования физических лиц в Псковской области по итогам 2025 года увеличился на 5% и достиг 45 млрд рублей, свидетельствует аналитика Сбера.

По видам кредитования наибольшую долю в портфеле занимает сегмент ипотеки. В Псковской области ипотечный портфель увеличился на 13,3% и составил 21,4 млрд рублей. В целом по СЗФО объем портфеля преодолел отметку в 1,4 трлн рублей.

Портфель кредитных карт также показал положительную динамику в 2025 году. В регионе он вырос на 7% — до 9,8 млрд рублей. Общий показатель по Северо-Западу увеличился на 8% и превысил 279 млрд рублей.