Новый порядок исчисления страховых взносов с зарплат руководителей коммерческих организаций разъяснили псковичам 

Страховые взносы с зарплаты руководителей коммерческих организаций с 1 января исчисляются по новым правилам, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

С 2026 года для руководителей и директоров коммерческих организаций, независимо от наличия сотрудников, введена ежемесячная минимальная база по страховым взносам, равная одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Данные изменения внесены в статью 421 НК РФ и ведены федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ.

Наличие трудового договора или отсутствие денежных переводов значения не имеют. В случае, если суммы начислений в пользу директора за месяц меньше установленного федерального МРОТ – 27 093 рубля, страховые взносы с 2026 года необходимо уплачивать исходя из величины МРОТ. Снижение минимальной налоговой базы по страховым взносам за счет отпуска без сохранения зарплаты, больничного или отсутствия деятельности не предусмотрено.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов с зарплаты директора при отсутствии у организации права на применение пониженного тарифа в 2026 году составит 8 127,9 рубля в месяц (27 093 × 30%).

В случае, если зарплата директора превышает МРОТ, то взносы исчисляют в обычном порядке - с фактического вознаграждения за месяц.

При осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации в течение неполного месяца величина страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

При этом в период возложенных на физическое лицо полномочий единоличного исполнительного органа указанное лицо может:

проходить военную службу по призыву, в том числе по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации;

проходить военную службу по контракту, заключенному с Вооруженными силами Российской Федерации, участвующими в специальной военной операции (СВО);

пребывать в добровольческом формировании, предусмотренном федеральным законом от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне».

Учитывая изложенное, если физическое лицо – единоличный исполнительный орган, в связи с вышеуказанными обстоятельствами выполняет задачи, возложенные на Вооруженные силы Российской Федерации, а не полномочия единоличного исполнительного органа и, у обозначенного лица отсутствует возможность фактически управлять организацией (исполнять трудовые функции), то в отношении такого лица отсутствует обязанность по начислению суммы выплат и иных вознаграждений в размере не менее величины МРОТ в соответствии с пунктом 1 статьи 421 Налогового кодекса.

Поправки касаются исключительно коммерческих организаций. Все виды некоммерческих структур - СНТ, ТСН, ассоциации и другие НКО, работающие по закону №7-ФЗ, в 2026 году, как и ранее, имеют право не исчислять взносы за председателей при отсутствии выплат.

При наличии вопросов можно обратиться в контакт-центр ФНС России: 8 800 222 22 22.