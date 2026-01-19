 
Экономика

Псковское отделение «Деловой России» создаёт платформу для поиска вакансий

0

Псковское региональное отделение «Деловой России» запускает новый проект под названием «Вместе к результату: вакансии для предприятий региона», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

Скриншот с сайта псковского регионального отделения «Деловой России»

Проект направлен на создание удобной площадки, где предприниматели смогут найти подходящих сотрудников, а соискатели — работу в Псковской области.

В рамках проекта предприниматели и владельцы бизнеса получат возможность быстро закрывать вакансии, использовать эффективные инструменты отбора и минимизировать затраты на рекрутинг. Соискатели смогут найти работу в стабильной среде, а также получить возможность для карьерного роста и гибкого графика.

Проект предлагает прозрачные вакансии с понятными условиями, эффективные инструменты отбора кандидатов и быстрые контакты с работодателями региона, пояснили в отделении. 

Для участия в проекте необходимо посетить сайт отделения, где можно изучить актуальные вакансии и требования, а также оставлять отклики и резюме.

Проект «Вместе к результату» призван повысить эффективность бизнеса в Пскове.

