Псковская область поднялась на 50 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов

Псковская область заняла 50 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 497 тысяч рублей. Однако в различных регионах страны ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается в десятки раз.

Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2026 года к объему вкладов на 1 января 2025 года.

Объем вкладов на душу населения по состоянию на 1 января 2026 года в Псковской области составил 293,1 тысячи рублей. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам - 5,5. Прирост вкладов за 2025 год составил 22,8%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место – Санкт-Петербург;

3 место – Ненецкий автономный округ;

5 место – Мурманская область;

13 место – Калининградская область;

19 место – Архангельская область;

20 место – Республика Коми;

23 место – Республика Карелия;

33 место – Вологодская область;

49 место – Новгородская область;

70 место – Ленинградская область.

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по вкладам населения. Среднедушевой объём банковских вкладов в столице, согласно рейтингу, достигает 1,8 миллиона рублей. При этом показатель Москвы почти вдвое превышает результат Санкт-Петербурга, а большинство других регионов он превышает в десятки раз. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где в среднем на человека приходится 1,04 миллиона рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 736 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона.

Наименьший объем вкладов в банках на душу населения - в Республике Ингушетия (26,4 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике, где в среднем приходится 31,5 тысяча рублей вкладов на человека.