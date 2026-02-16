«Дневной дозор»: Какие проблемы стоят перед бизнесом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какие основные проблемы бизнеса вы бы выделили для себя?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).



В период охлаждения экономики российский бизнес переживает не самое простое время. Многие бизнесмены говорят о том, что этот год станет одним из самых тяжелых для предпринимательского сообщества. По мнению экспертов, это связано с целым рядом причин: общим кризисом в экономике, падением платежеспособности населения, санкциями и кризисом неплатежей.

Наличие всех этих проблем бизнеса также подтверждает недавний опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. Из его результатов следует, что главным ограничением деятельности российских компаний в 2025 году стали неплатежи их контрагентов. При этом проблема обострилась во второй половине года: в третьем и четвертом кварталах о ней заявляли 39% и 42% респондентов соответственно, тогда как в первом и втором - лишь 27% и 26%.

Какие проблемы бизнеса считают наиболее острыми наши представители промышленных предприятий, узнаем в новом выпуске программы «Дневной дозор».

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев считает, что кризисных явлений в экономике страны и региона нет, но подтвердил ее спад, полагаясь на оценку министерства и федеральных экспертов. Он также рассказал о том, как в 2025 году справилась с вызовами и угрозами псковская промышленность, и поделился прогнозами на развитие бизнеса в текущем году.

«Сейчас кризиса точно нет. Действительно, в экономике наблюдается спад, однако даже в этих непростых условиях она продолжает развиваться. Если рассматривать итоги 2025 года на примере Псковской области, мы никаких кризисных явлений не наблюдаем. Например, обрабатывающая промышленность региона завершила год с плюсом, показав рост в 1,6%. Также увеличился объем отгруженных товаров и, по предварительным данным за январь-ноябрь, вырос совокупный финансовый результат крупных предприятий — их прибыль относительно прошлого года возросла. Текущая проблематика складывается из нескольких факторов — это адаптация бизнеса к изменениям в Налоговом кодексе и сохраняющаяся высокая ключевая ставка Центрального банка. По-прежнему остается актуальным вопрос поиска финансирования как на оборотные средства, так и на развитие производства. Вторая проблема — сжатие рынка и снижение спроса из-за замедления экономики. Наша задача здесь — помогать предприятиям в рынках сбыта. По оценкам экспертов, возвращение к устойчивому росту ожидается к концу 2026-го — в 2027 году».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский напоминает, что такие опросы проводятся на регулярной основе для того, чтобы лучше понять актуальную проблематику бизнеса и решить, какую помощь возможно оказать предпринимателям. Он согласился с результатами опроса и отметил, что те проблемы, которые были выделены как основные по итогам опроса, он тоже замечает.

«Можно выделить целый ряд проблем, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Это и неплатежи, и снижение спроса, и острая нехватка оборотных средств, и, конечно, недоступность займов. Если мы посмотрим на эти факторы в совокупности, то увидим, что они тесно взаимосвязаны. Из-за неопределенности компании урезают инвестиционные программы. Это, в свою очередь, еще больше снижает спрос. Нехватка оборотных средств зависит от возможных неплатежей и снижения заказов. Это замкнутый круг. Поэтому я абсолютно согласен с предпринимателями: эти проблемы существуют. И сегодня ключевой вопрос для поддержки бизнеса в сложившейся ситуации — это доступность кредитов. Необходимо решать вопрос с процентной ставкой, чтобы и краткосрочные, и долгосрочные кредиты стали доступнее для предприятий. Сегодня один из таких немногих способов помочь бизнесу — Фонд развития промышленности. Наверное, это сегодня едва ли не единственные деньги, которые можно взять за небольшие проценты. Но здесь важно понимать специфику: средства целевые, и они привязаны к развитию и модернизации производства. Однако бизнесу сейчас часто требуется и просто перекредитовка».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов тоже отмечает разрыв платежей как один из самых негативных факторов, влияющих на бизнес. Однако палата выделяет еще одну проблему бизнеса.

«Разрыв платежей является важным элементом, который размыкает товарно-денежные цепочки. Ситуация выглядит так: ты отгрузил товар, выполнил контракт, но деньги не получил. При этом налоги — НДС и прибыль — платить обязан. Это здорово снижает объем оборотных средств и, в конечном счете, приводит бизнес к печальным последствиям. Все это было просчитано и понятно. Более того, главными неплательщиками, к сожалению, часто выступают государственные организации, в том числе которые работают на оборону. В чем здесь проблема? У них, по сути, монопольное право заключать контракты и определять поставщиков. И спросить с них по-настоящему сложно: когда говорят, что денег нет, бизнес оказывается заложником ситуации. Эта неплатежеспособность тянет за собой всю цепочку смежников и в итоге может привести предприятие к банкротству. Однако, если обратиться к исследованиям Торгово-промышленной палаты РФ, выясняется еще более глубокая проблема — бизнес боится неопределенности. Предприниматели не понимают вектор развития на перспективу. В условиях, когда кредитные ресурсы стали непомерно дорогими, никто не готов вкладываться в долгосрочные проекты. Это касается всех без исключения сфер. Это ведет к четко искусственному свертыванию бизнеса или прекращению активной позиции на его развитие».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк объяснил, как кассовый разрыв повлиял на работоспособность его предприятия.

«Суть проблемы проста: деньги стали дорогими, и это сломало привычную модель работы. Раньше клиенты вносили предоплату 50%, то есть авансировали наш заказ и остальное доплачивали по факту изготовления. Сейчас картина изменилась. Клиенты звонят и говорят: раньше мы работали на дешевых овердрафтах и кредитах, но теперь ставки выросли настолько, что мы вынуждены были все вернуть банку. Своих свободных денег у них нет. Поэтому при размещении заказа они готовы платить лишь 10-20% предоплаты. Отсюда и возникает кассовый разрыв. Вторая проблема, которая напрямую связана с первой, — падение спроса. Наш завод поставляет продукцию для 58 компаний, и мы видим этот спад. Если раньше клиент заказывал 100 километров кабеля в месяц под свои нужды, то сейчас заказывает 60, потому что у него самого падает спрос на его продукцию или услуги. Раньше вся экономика работала на том, что в себестоимость закладывались проценты по кредитам: 7%, 9%, 12% годовых. Теперь нет возможности взять эти деньги».

Генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев выделил для себя три основные проблемы, которые мешают развитию экономики, одной из которых, по его мнению, является нынешняя система образования.

«Первое – это денежная политика, которая сегодня ведется Центробанком. Мы говорим о развитии экономики, о задачах, которые ставит президент, какими темпами должна расти экономика. При этом, параллельно, Центробанк делает такие ставки, при которых никогда никакая экономика расти не будет. Никто из компаний в этом году практически не осуществлял и не планировал каких-либо серьезных проектов. Вдобавок сейчас идет жесткая политика банков в отношении залогов, из-за которых компании зачастую не могут привлекать средства. Второй пункт, который бы я назвал, это увеличение налоговой базы, налоговой нагрузки. Здесь я хочу провести аналогию. Посмотрите на Китай: там сегодня насчитывают 92 марки автомобилей. И это только те, кто производит от 30 тысяч машин в год; тех, кто выпускает по 5–15 тысяч, даже не учитывают, а их больше двухсот. Почему это стало возможным? Потому что государство субсидировало этот бизнес, помогало ему встать на ноги. Сначала нужно вырастить корову, чтобы она давала молоко, а потом уже ее доить. У нас же, как мне кажется, пытаются доить телку, которая еще не успела окрепнуть. Вместо поддержки на старте мы увеличиваем нагрузку. Третья проблема, я считаю, - это проблема образования. Я однозначно уверен, что наше сегодняшнее образование не способно отвечать современным реалиям. Если мы хотим изменить нашу экономику и хотим изменить Россию, мы должны по-другому относиться к образованию. И мы должны признать, что та система, которая была последние 30 лет, просто пародировала самые худшие вещи с американского и английского образования».

Экономят сегодня все предприятия, рентабельность сокращается, и это та суровая реальность, с которой, по мнению председателя совета директоров ПАО «АВАР», руководителя Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Мельникова, нужно смириться. А вот тем, кто хочет сформировать объективную картину экономического положения, он посоветовал посмотреть статистику рынков других стран, в том числе и азиатских, у которых от месяца к месяцу наблюдается сильный спад продаж автопрома.

«Если говорить о текущих тенденциях в российской экономике, то прежде всего отмечу усиление конкуренции между российскими производителями и иностранными компаниями. При этом есть попытки выровнять условия как для наших производителей, так и для российского ритейла. Из последних мер, которые станут серьезным подспорьем для отечественного бизнеса, — введение НДС в размере 22% для иностранных товаров на маркетплейсах с 2027 года. Есть определенные сложности, которые преодолеваются, по налоговому администрированию. Там есть ряд режимов. Например, АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения - ред.), есть фактически предоставление бухгалтерских услуг в рамках пакета обслуживания у крупных банков, есть расширение маркировки продукции. Но в этом году, я думаю, удастся добиться упрощения ряда процедур там, где это возможно. Прогнозировать, каким будет 2026 год, пока сложно. Я прекрасно помню, какие ожидания были у меня от 2025-го в начале года и насколько реальность с ними разошлась. Сложившиеся обстоятельства напоминают плавание против течения: насколько далеко удастся отплыть — покажет время. Любые трудности в экономике и на предприятиях — это время оперативных решений, а не стратегических. Строить глобальные планы на год вперед сейчас достаточно сложно. Но если ежедневно принимать меры для улучшения ситуации на своем предприятии, это обязательно принесет плоды. Я бы сосредоточился именно на этом. Из позитивного: мы видим положительную динамику в компоновке заказов. Крупные покупатели стали брать продукцию укрупненными партиями, в пределах предельных сроков хранения. Во-первых, так легче возить. Во-вторых, крупным компаниям с их длительными согласовательными процедурами легче один раз согласовать счет на пять миллионов, чем пять раз по одному миллиону. Тем более, после того, как банковские ставки по депозитам начали снижаться, они просто перестали отбивать расходы на дополнительную логистику».

Псковский пивовар и сидродел, а ранее депутат Государственной Думы Александр Васильев перечислил те проблемы, которые присущи его бизнесу. А также поделился предположениями о том, с какими трудностями в ближайшие месяцы могут столкнуться производители в сфере пищевой промышленности.

«Если судить по рынку напитков, то, конечно, есть и задержки, и неоплата. Все зависит от населения. Во-первых, сейчас, конечно, не сезон, холодно. Второе, у людей все-таки меньше денег: больше пришлось платить за коммуналку, за оплату электроэнергии, тепла. Поэтому люди реже ходят в магазины, магазины не расплачивается с поставщиками, зарплату платить надо, налоги возросшие платить опять же надо. У нас повысился акциз, повысился НДС, и налоги платить надо вовремя. Безусловно, многие испытывают сейчас серьезные трудности, потому что надо думать, что делать, как поменять поведение и вообще на что надеяться дальше. Причем, насколько я вижу, это первый виток еще, и пока не все для себя понимают, насколько изменилось ценообразование. У некоторых изменилась стоимость сырья, у многих изменилась и аренда, поэтому, когда поставщики пересчитают уже свои цены через месяц, я думаю, что еще придется делать какие-то выводы из этого и пересматривать цены, которые уже повысились с января».

Как всегда, не очень оптимистичен в своих прогнозах о судьбе российского бизнеса генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он назвал целый ряд причин, которые пагубно влияют на самочувствие предприятий.

«Проблемы весьма очевидны. В прошлом году мы уже наблюдали уменьшение экономики, в этом году точно такая же картина: кредиты дорогие, денег нет, ставка Центрального банка не соответствует инфляции, кредит брать не получается. Очень большая проблема с кадрами сегодня у нас, подготовкой кадров. Это у нас упирается в Трудовой кодекс и в отсутствие так называемых контрактов. Настроение у предпринимателей, прямо скажем, пессимистическое. Со многими уже встречался в начале года. Все сидят в очень плохом настроении, не видят серьезных перспектив роста или хорошего бизнеса в 2026 году. Настроение у всех, прямо скажем, нехорошее. Люди готовятся, по большому счету, к худшему. Я думаю, что сильно плохо не будет. Еще на процент упадем по экономике в этом году, скорее всего. Но тем не менее, да, много фирм, наверное, закроются. Прикатят свою деятельность. У нас все в России с экономикой идет не сильно хорошо, прямо скажу».

В сегодняшней программе представители региональной промышленности и бизнес-сообщества рассказывали о тех проблемах, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели. Как это чаще всего и бывает в нашей программе, сидящие в кабинетах чиновники руководящего звена не склонны сгущать краски. Однако предприниматели, которые находятся в самом эпицентре экономических событий, настроены отнюдь не оптимистично, у многих прогнозы нерадужные, а некоторые бизнесмены и вовсе не испытывают уверенности в завтрашнем дне.

Александра Братчикова