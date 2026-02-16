«Деловой полдень»: Защита прав бизнеса

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Деловой полдень».

Гость студии — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Ведущая программы, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина, обсудит с ним вопросы защиты прав псковского бизнеса.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.