По итогам 2026 года инфляция может составить 5% — ВТБ

ВТБ ожидает, что по итогам 2026 года инфляция в России войдет в целевой диапазон, составив 5–6%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 1%. Такой макроэкономический прогноз содержится в презентации финансовых результатов группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Аналитики банка также ожидают сохранения жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка Банка России на конец 2026 года прогнозируется на уровне 12% годовых при среднем значении за год около 14%, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В банковском секторе ВТБ ожидает разнонаправленной динамики. Кредитование юридических лиц, согласно прогнозу, вырастет на 8–9%, в то время как розничное кредитование покажет более скромный рост — на 7–8%. Что касается пассивов, средства компаний на счетах могут увеличиться на 5–7%, а населения — на 8–10%.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя внедрение новых технологий в банковский сектор, подчеркнул, что в банке ИИ рассматривают как инструмент расширения возможностей сотрудников.

«Мы воспринимаем искусственный интеллект не как заменяющий сотрудников, а как усиливающий их способности, их навыки и скорость реакции. А вторая особенность, которая нас отличает, это экономичное внедрение искусственного интеллекта», - сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что приоритеты ВТБ - это отслеживание кредитных рисков, уменьшение процентных рисков, продолжение поддержки экономики, технологической трансформации, облегчение международных расчетов для компаний и граждан.