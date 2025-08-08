Происшествия

«Псковвтормет» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку

По постановлению Новгородского транспортного прокурора АО «Псковвтормет» оштрафовано на 500 тысяч рублей за взятку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Прокуратура установила: в 2023 году представитель компании передал 109 тысяч рублей начальнику пункта техобслуживания вагонов Новгородского эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский за содействие в ускоренной отгрузке лома черных металлов.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юрлица. В результате организация оштрафована на полмиллиона.

Ранее суд признал виновными взяткополучателя и взяткодателя.