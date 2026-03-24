Александр Котов: РСПП — хорошая площадка для диалога между бизнесом и властью

Российский союз промышленников и предпринимателей и его региональное отделение в Псковской области — хорошая площадка для выстраивания диалога между бизнесом и властью, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») на съезде регионального отделения в правительстве Псковской области 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«РСПП и наше региональное отделение — хорошая площадка для выстраивания диалога между бизнесом и властью. Для нас это важно, поскольку ваша деятельность формирует экономику региона. Мы готовы рассматривать любые ваши предложения, которые направлены на улучшение деятельности. Все это направлено на развитие бизнеса и экономики региона. Спасибо за ваш непростой труд, стойкость и терпение, за возможность в непростое время развивать бизнес и рабочие места. Желаю успешной работы», - выступил с приветственным словом Александр Котов. 

Напомним, тема съезда — «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы».

Участие в съезде принимают члены РСПП Псковской области, сотрудники правительства региона, депутаты Псковской областного Собрания, Псковской городской Думы, промышленники, представители образовательных организаций, в том числе студенты ПсковГУ.

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

